LPI-SHL: Drogen mitgeführt

Gerhardtsgereuth (ots) - Am Freitagabend versuchten sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem leerstehenden Hotel in Gerhardtsgereuth zu verschaffen. Dabei wurden die Täter jedoch vermutlich gestört, sodass ein Eindringen misslang. Es wurde Sachschaden verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03685/778-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

