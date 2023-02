Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Arbeitsmaschine

Schmiedefeld am Rennsteig (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 16.02.2023, 07.00 Uhr bis zum 17.02.2023, 10.00 Uhr eine Arbeitsmaschine, welche im Bereich des Bahnhofes Rennsteig, an der L 1141 abgestellt war. Es handelte sich bei der Maschine um ein Notstromaggregat. Nachdem gewaltsam der Tankverschuß geöffnet wurde, wurden aus dem Tank 50 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Es entstand ein Entwendungsschaden von 70 Euro und am Schloss ein Sachschaden von 100 Euro.Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter Suhl 03681/369-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell