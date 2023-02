Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung mit einigen Beanstandungen

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Im Laufe des gestrigen Donnerstags wurde auf der Bundesstraße 88 in Uhlstädt-Kirchhasel eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. In der Rudolstädter Straße durchführen über 1400 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 30 km/h in Fahrtrichtung Jena. In 157 Fällen wurden zu hohe Geschwindigkeiten erfasst, der Großteil der Verstöße war im Verwarngeldbereich angesiedelt. 23 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen, die schnellste, gemessene Geschwindigkeit betrug 53 km/h bei einem Gefahrgut-LKW.

