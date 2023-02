Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Lauscha (ots)

Im Sozialtherapeutischen Zentrum randalierte heut früh gegen 00:30 Uhr eine männliche Person. Die alarmierten Polizisten trafen den 30-jährigen Beschuldigten vor Ort an. Dieser war sehr aggressiv und leistete aktiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der Mann wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde bei den Widerstandshandlungen niemand. Der 30-Jährige muss sich nun bezüglich mehrerer Strafanzeigen verantworten.

