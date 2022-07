Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht am Klinikum - Schaden an rotem A-Klasse Daimler

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise und suchen nach Zeugen. Es geht um einen Unfall zwischen 07 Uhr am Freitag und 22 Uhr am folgenden Samstag, 16. Juli. In dieser Zeit entstand an einem roten A-Klasse Daimler mit Marburger Kennzeichen (MR-) vorne links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Daimler parkte auf einem der Besucherparkplätze in der Baldinger Straße. Leider meldeten sich bislang weder der Unfallverursacher noch Zeugen, die entsprechende Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben konnten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell