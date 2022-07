Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fünf Jugendliche in Haft - sechs weitere Tatverdächtige ermittelt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Marburg

Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Kriminalpolizei Marburg beschuldigen insgesamt elf Jugendliche bzw. Heranwachsende, zwischen Mitte April und Anfang Juli 2022 in wechselnder Zusammensetzung mindestens 14 schwere Straftaten in Marburg begangen zu haben. Bei den Taten handelt es sich um gefährliche Körperverletzungen, räuberische Erpressungen, Raub und in einem Fall sogar um ein versuchtes Tötungsdelikt. Bei diesem handelt es sich um ein Geschehen, das sich am 17. Juni, zwischen 3 und 4 Uhr, auf der Baustelle gegenüber dem Oberstadtparkhaus am Pilgrimstein ereignete. Ein 21 Jahre alter Student erlitt dabei durch Schläge mit einer Eisenstange schwere Verletzungen. (Siehe auch Presseinformation der Polizei vom 20. Juni).

Gegen fünf Beschuldigte erließen die jeweils zuständigen Haftrichter oder Haftrichterinnen die von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehle. Sie befinden sich in Justizvollzugsanstalten. Gegen die übrigen sechs Beschuldigten lag entweder kein dringender Tatverdacht vor oder es waren keine ausreichenden Haftgründe gegeben.

Die Ermittlungen gegen alle elf Beschuldigten sind noch nicht abgeschlossen.

Weitere Informationen sind derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Martin Ahlich, Pressesprecher der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell