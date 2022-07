Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Betrug am Telefon - Masche: Angebliche Mitarbeiter von Europol/Interpol

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Erneut geben diesmal leider erfolgreiche Betrügereien Anlass zur nochmaligen Warnung. "Man kann wegen der Vielfältigkeit gar nicht alle Maschen und Geschichten der Betrüger auflisten. Ein probates Mittel, sich vor einem Betrug am Telefon zu schützen, ist es, einfach aufzulegen, sobald es bei einem unerwarteten Anruf ums Geld oder um Vermögen geht. Legen Sie erstmal auf und recherchieren und prüfen Sie dann anschließend die Geschichte. Ist es nicht der Betrüger am Telefon, könnte es auch ein Betrug per E-Mail sein. Reagieren Sie nicht auf elektronische Nachrichten von unbekannten Absendern. Klicken Sie in diesen Nachrichten keine Links an und folgen Sie keinesfalls den enthaltenen Anweisungen. Überweisen oder Übergeben Sie vor allem niemals Geld aufgrund eines Anrufs oder eine E-Mail. Übermitteln Sie niemals die Codes für irgendwelche Paysafe-Karten."

In Marburg fielen am Montag, 25. Juli, zwei Frauen im Alter von 27 und 52 Jahren Betrügern zum Opfer. In einem Fall gab sich der Anrufer als Europolmitarbeiter aus. Er setzte sein Opfer so unter Druck, dass es zu einer Überweisung von 1500 Euro auf eine Bank in Thailand kam. Da der Betrag jedoch nicht reichen würde, erhielt das Opfer die Anweisungen, in verschiedenen Geschäften Google Play Cards zu kaufen und die Codes zu übermitteln. Das Opfer kam den Forderungen nach und verlor dadurch insgesamt mehrere Tausend Euro. Im zweiten Fall erzählte der angebliche Interpolmitarbeiter, dass offenbar auf den Namen des Opfers Wohnungen in Berlin angemietet worden seien, in denen man nunmehr Betäubungsmittel sichergestellt hätte. Letztendlich wirkte der Betrüger am Telefon so sehr auf sein Opfer ein, dass es zu einer Überweisung von fast 2500 Euro, ebenfalls auf ein Konto bei einer Bank in Thailand kam.

"Nochmal, die Polizei warnt ausdrücklich vor den Betrügern am Telefon. Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld, wenn es am Telefon bei einem unerwarteten Anruf ums Geld geht. Keine seriöse Firma und keine Polizeidienststelle oder Staatsanwaltschaft oder Gericht verlangt über das Telefon eine Kaution oder eine Geldüberweisung oder eine Übermittlung von Codes für Gutscheinkarten oder die Weitergabe von Daten."

