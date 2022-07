Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Drei Festnahmen bei Polizeieinsatz + Hakenkreuz auf dem Garagentor + Einbrüche in Speckswinkel und Marburg + Aufgefallen + Zeugensuche nach zwei Auseinandersetzungen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Drei Festnahmen bei Polizeieinsatz in der Afföllerstraße

Nach einem Zeugenhinweis auf offenbar drei verdächtige Personen in einem Haus in der Afföllerstraße nahm die Polizei am Freitag, 22. Juli, gegen 22 Uhr eine 44-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 50 und 59 Jahren vorübergehend fest. Alle drei stehen unter dem Verdacht, sich unberechtigt Zutritt in ein Haus verschafft zu haben. Da zunächst lediglich die Frau herauskam, setzte die Polizei nach entsprechender Androhung den Diensthund ein. Nachdem der Hund einen der beiden sich versteckenden Männer gefunden hatte, kam der Dritte freiwillig heraus. Die Polizei sorgte für die Sicherung des Gebäudes und entließ die Frau und den 50-jährigen Mann nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen. Den 59-Jährigen musste die Polizei allerdings in die ärztliche Obhut eines psychiatrischen Krankenhauses übergeben. Der hinlänglich polizeibekannte, wohnsitzlose Mann wies deutliche Anzeichen einer psychischen Erkrankung auf. Er war bereits am Vortag aufgrund eines merkwürdigen Verhaltens an einer nahegelegenen, zu dieser Zeit bereits geschlossenen Tankstelle aufgefallen. Da hatte er beispielsweise an allen Zapfpistolen aus den Tanksäulen aus- und weder eingehängt. Der Mann war nach seiner Festnahme nicht in der Lage zusammenhängende Sätze von sich zu geben. Er war offensichtlich verwirrt, sprunghaft in seinem Gedanken und unglaubwürdig in seinen Äußerungen.

Marburg - Hakenkreuz auf dem Garagentor

Ein noch unbekannter Täter sprühte mit roter Farbe ein etwa 1,15 Meter hohes und etwa 1,30 Meter breites Hakenkreuz auf ein Garagentor in der Ernst-Lemmer-Straße. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20 Uhr und Mitternacht, verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Speckswinkel - Einbrecher erbeuten Apfelsecco und Apfelweinbrand

Beim Einbruch in eine Kelterei für Apfelprodukte erbdeuteten der oder die Täter 17 Kisten Apfelsecco und drei Flaschen Apfelbrandwein. Der Einbruch war in der Nacht zum Samstag, 23. Juli, zwischen 21 und 09 Uhr. Wer hat rund um den Tatort im Steinweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat ein Verladen der Kisten beobachtet? Wer hat außerhalb der Geschäftszeiten Personen und oder fremde Fahrzeuge rund um die Kelterei gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in Restaurant

Nach einem Einbruch in das Restaurant im Erdgeschoss eines Mehrfamilienwohnhauses am Markt fehlen zwei Bedienteile zur Aufnahme von Bestellungen. Die Geräte haben einen Gesamtwert von 1500 Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht zum Sonntag, 24. Juli, zwischen 01 und 06.50 Uhr, am Markt Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Nach den ersten Ermittlungen gelangten der oder die Täter zunächst mal ins Treppenhaus und brachen dort mit erheblicher Gewalt die Brandschutztür zu dem Lokal auf. Den Spuren nach wurden alle Räume durchsucht. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis - Aufgefallen

Am Freitag, 22. Juli, um kurz vor 18 Uhr, bemerkte eine Streife der Polizei Stadtallendorf, dass aus dem Motorraum eines Fahrzeugs eine Flüssigkeit herauslief. Die Polizei stoppte das Auto und stellte fest, dass es offenbar Wasser verlor. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 28 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Der Test bestätigte den Verdacht mit einer Reaktion auf THC. Der Mann muss sich demnächst wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Die Polizei entließ ihn nach der Blutprobe. Seine 26-jährige Begleiterin muss sich ebenfalls verantworten. In ihrer Handtasche stellte die Polizei insgesamt etwas über 20 Gramm Haschisch sicher. Einen auf Kokain reagierenden Drogentest absolvierte ein 20 Jahre alter Autofahrer bei einer Kontrolle in Stadtallendorf am Samstag, 23. Juli. Auch für diesen Mann endete die Fahrt mit der Kontrolle und die Begegnung mit der Polizei nach der Blutprobe. Seine rasante Fahrweise auf der Niederrheinischen Straße in Kirchhain hatte für einen 21-Jährigen wohl ungeahndet Folgen. Bei der Kontrolle am Sonntag, 23. Juli, um 23.10 Uhr, stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain stand, was wiederum ein Ende der Fahrt und die Veranlassung einer Blutprobe nach sich zog.

Marburg - Zwei Auseinandersetzungen in einer Stunde

In der Nacht zum Sonntag, 24. Juli, gab es innerhalb von einer Stunde gleich zwei Auseinandersetzungen. Die erste war gegen 00.40 Uhr auf dem Hermann-Cohen-Weg, dem Fahrradweg entlang der Lahn nahe der Mensa. Dort gerieten ein Radfahrer und ein Fußgänger aneinander, wobei es zu lauten Beleidigungen und auch der Bedrohung mit einem Messer gekommen sein soll. Verletzte gab es bei dieser Auseinandersetzung nicht. Die Fahndung nach dem Geflüchteten blieb erfolglos. Der zweite Vorfall passierte gegen 01.35 Uhr am Kornmarkt. Hier waren nach ersten Erkenntnissen mindestens sechs Personen beteiligt und es soll ebenfalls zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein. Ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Geschehnissen gibt, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei sucht nach Zeugen der beiden Konfrontationen. Wer hat die Aufeinandertreffen gesehen? Wer kann Angaben zum jeweiligen Geschehensablauf machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell