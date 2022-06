Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt Sprayer unterwegs

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jan) Am Sonntag, den 05.06.2022 wurde gegen 13:00 Uhr eine Person in der Paul-Lincke-Straße durch einen aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie diese mit einer Spraydose in grüner Farbe einen Stromkasten besprühte. Die ca. 20 Jahre alte männliche Person entfernte sich bereits vor dem Eintreffen der Beamten und konnte trotz sofortiger Fahndung auch nicht mehr ergriffen werden. Der Mann wird als etwa 1,80 m groß beschrieben und soll dunkel gekleidet gewesen sein. Im weiteren Verlauf können ähnliche Beschädigungen am Gebäude der Albert-Schweitzer-Schule festgestellt werden. Weitere Zeugen werden gebeten, die Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell