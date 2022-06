Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Hildesheimer Restaurant - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (mst) - Als die Eigentümer des Hildesheimer Restaurants DIE INSEL am Samstagvormittag des 04.06.2022 in ihr Lokal kamen, mussten sie mit Bedauern feststellen, dass es zu einem Einbruchdiebstahl gekommen war. Das Restaurant liegt in der Hildesheimer Innenstadt auf der namensgebenden Insel in der Innerste, an der Bischofsmühle. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht von Freitag den 03.06. auf Samstag den 04.06 in der Zeit von 22:00 Uhr bis 09:10 Uhr. Hierbei wurde unter anderem ein Tresor, dessen Tür anschließend im nahen Eselsgraben festgestellt werden konnte, entwendet. Die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass sich der oder die Täter in Richtung der Straße Schützenwiese entfernten.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorgang geben können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

