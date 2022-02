Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Vater und Sohn trotz Einreiseverbot am BER gelandet - Zurückweisung erfolgt

Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald) (ots)

Die Bundespolizei nahm am Dienstagabend einen Vater und seinen Sohn in Gewahrsam. Die beiden hatten entgegen eines Einreise- und Aufenthaltsverbotes versucht, am Flughafen Berlin Brandenburg nach Deutschland einzureisen.

Gegen 18 Uhr kontrollierte die Bundespolizei einen 42 Jahre alten Mann und dessen 16-jährigen Sohn bei der Ankunft eines Fluges aus Bukarest. Die Überprüfung der Ausweisdokumente ergab eine bestehende Ausweisungs- und Abschiebeverfügung des Ausländeramtes der Stadt Duisburg. Die rumänischen Staatsangehörigen waren erst im Dezember letzten Jahres nach Rumänien abgeschoben und mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt worden.

Die Bundespolizei verweigerte ihnen die Einreise und wies die beiden Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am heutigen Mittwoch per Flugzeug nach Rumänien zurück.

