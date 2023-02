LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neustadt an der Orla (ots) - Am gestrigen Morgen gegen 09:00 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Pkw in Neustadt an der Orla auf der Ernst-Thälmann-Straße und beabsichtigte nach links in die Orlagasse abzubiegen. Dabei übersah der Pkw-Fahrer den entgegenkommenden 60-jährigen Radfahrer und es kam zum Unfall. Bei diesem verletzte sich der 60-Jährige leicht und wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ...

