LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Am 12.02.2023 ereignete sich um 14:20 Uhr in Saalfeld im Bereich des Kreisverkehrs beim Marktkauf ein Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Frau befuhr den Kreisverkehr mit einem Pedelec. Aus Richtung Rudolstadt kam ein gelblich-weißes Wohnmobil mit SLF-Kennzeichen. Dieses fuhr ungehalten auf den Kreisverkehr zu, sodass die Fahrerin des Pedelec stark bremste, um eine Kollision zu verhindern. Hierdurch kam die Frau zu Fall, brach sich die Hand und erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der Fahrer des Wohnmobils hielt kurz an und fuhr dann pflichtwidrig weiter. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen sowie zu dem besagten Wohnmobil machen können, werden gebeten, sich bei dem Inspektionsdienst Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

