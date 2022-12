Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wachpolizist bei Verkehrsunfall schwerverletzt + Kripo ermittelt nach Brand in Karlstraße + Hakenkreuzschmiererei an Jugendzentrum

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 07.12.2022

Büdingen: Wachpolizist bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Am späten Dienstagabend verunfallte auf der B457 ein mit zwei Wachpolizisten besetzter Streifenwagen. Rettungskräfte brachten den 32-jährigen Beifahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 40 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Aus Richtung Innenstadt kommend waren die Ordnungshüter gegen 22.45 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen einem verdächtigen Auto gefolgt, als der 40-Jährige aus noch ungeklärten Gründen in Höhe des Kreisverkehrs Reichardsweide/An der Saline die Kontrolle über den Funkwagen verlor und gegen einen dortigen Hang prallte. Der nicht mehr fahrtüchtige Opel Zafira wurde abgeschleppt.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

Bad Nauheim: Kripo ermittelt nach Brand in Karlstraße

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Dienstagnachmittag (06.12.2022) in der Bad Nauheimer Karlstraße ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei, warum es in einem der oberen Stockwerke offenbar zu einer Verpuffung gekommen war. Durch das Einatmen von Rauchgasen hatten vier Personen leichte Verletzungen erlitten. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 100.000 Euro.

Reichelsheim: Hakenkreuzschmiererei an Jugendzentrum

Durch Farbschmierereien verursachten Unbekannte an einem Gebäude in der Reichelsheimer Neugasse hohen Schaden. Zwischen Montag (28.11.) und Mittwoch (30.11.) hatten Straftäter die Fassade des dortigen Jugendzentrums großflächig mit blauer Farbe verunstaltet; darunter auch ein Hakenkreuz. Die Wetterauer Kripo ermittelt daher aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

