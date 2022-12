Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Auf gerader Strecke von Fahrbahn abgekommen + Kripo ermittelt nach Brand in Scheune + Stopp-Schild missachtet

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 02.12.2022

+++

Nidda: Auf gerader Strecke von Fahrbahn abgekommen

Auf der L3185 verunfallte am Donnerstagvormittag der 32-jährige Fahrer eines schwarzen Opel Corsa. Gegen 10.15 Uhr war der aus dem Wetteraukreis stammende Mann aus Nidda kommend unterwegs in Richtung Fauerbach, als er, aus noch ungeklärter Ursache, auf gerader Strecke die Kontrolle über das Auto verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06042/96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

+++

Ortenberg: Kripo ermittelt nach Brand in Scheune

Nachdem es am späten Donnerstagnachmittag in einer Scheune in der Feldgemarkung nahe der Hanauer Straße in Gelnhaar brannte, ermittelt die Friedberger Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Zeugen hatten wenige Minuten nach 17 Uhr den entstehenden Brand in der Scheune bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Diese konnte rechtzeitig, bevor sich der Brand ausbreiten konnte, eingreifen und so größeren Schaden verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich eine unbekannte Person über eine nicht verschlossene Seitentür in das Gebäude begeben und dort ein Feuer entzündet.Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, denen an genannter Örtlichkeit zuvor verdächtige Personen aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Ober-Mörlen: Stopp-Schild missachtet / Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Nachdem am Montagnachmittag (28.11.) auf der B3 bei Ober-Mörlen ein 19-jähriger Motorradfahrer während des Abbiegens in Richtung B275 zu Fall kam, ermittelt die Polizei in Butzbach aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach einem silbergrauen Mercedes Coupé älteren Baujahres sowie dessen Fahrzeugführer, an welchem wahrscheinlich das Teilkennzeichen "FB-KK" angebracht war. Kurz nach 17 Uhr war der junge Mann auf seiner schwarzen Honda unterwegs auf der B3 und wollte in Höhe Ober-Mörlen nach links auf die B275 abbiegen, als der aus Richtung B275 kommende Mercedes das vor dem Kreuzungsbereich aufgestellte Stopp-Schild missachtete und nach links in Richtung Butzbach abbog. Der Motorradfahrer wich aus, um eine Kollision zu verhindern, wobei er zu Fall kam und das Bike beschädigt wurde. Unbeeindruckt fuhr der Daimler in Richtung Butzbach davon. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise unter Tel. 06033/70430.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell