POL-WE: Mehrere Abfallbehälter gesprengt + Polizeieinsatz am Sonntagmorgen nahe Griedel

Mehrere Schüsse abgegeben + Container aufgebrochen, Werkzeug geklaut + Zusammenstoß im Begegnungsverkehr + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 01-12-2022

Karben: Münzgeldkassette aus Linienbus gestohlen

Zwischen Dienstagabend (19 Uhr) und dem frühen Mittwochmorgen (5.30 Uhr) stahlen Diebe auf dem Gelände eines Omnibusbetriebes in der Ilbenstädter Straße (OT Burg-Gräfenrode) den Münzwechselautomat aus einem Linienbus. Zuvor hatten die Unbekannten mehrere Fahrzeuge unbefugt geöffnet und diese betreten; offenbar, um nach Verwertbarem Ausschau zu halten. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

Münzenberg: Mehrere Abfallbehälter gesprengt

Unbekannte sprengten in der Nacht zu Donnerstag in Gambach mehrere öffentliche Mülleimer; offenbar mittels Feuerwerkskörpern. Der entstandene Schaden an den in der Schulstraße, Fahrgasse, Butzbacher Straße sowie am Hochzeitspark aufgestellten Abfallbehältern beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei in Butzbach ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen des Geschehens, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, sich unter Tel. 06033//0430 zu melden.

Butzbach: Polizeieinsatz am Sonntagmorgen nahe Griedel / Mehrere Schüsse abgegeben

Nach einem LKW-Diebstahl bei Mücke in Osthessen kam es in der Nacht zu Sonntag (27.11.) auf der Landesstraße 3134 bei Butzbach - Griedel zu einem größeren Polizeieinsatz, in dessen Rahmen durch die Polizei mehrere Schüsse abgegeben wurden. Verletzt wurde dabei niemand.

Kurz nach Mitternacht war ein gestohlener LKW sowie ein PKW an der Anschlussstelle Butzbach von der A5 abgefahren und mit hoher Geschwindigkeit nach rechts auf die Landstraße in Richtung Rockenberg abgebogen. Beide Fahrzeuge kamen wenige Meter hinter der dort befindlichen Autobahnunterführung zum Stehen und trafen auf eingesetzte Polizeikräfte, welche zuvor durch einen Zeugen über den gestohlenen LKW informiert wurden. Der Fahrer des LKW flüchtete zu Fuß. Die Beamten nahmen den 36-jährigen Fahrzeugführer des PKW vorläufig fest. Im Zuge weiterer Überprüfungen stellte sich vor Ort heraus, dass es sich bei dem Festgenommenen um den Eigentümer des entwendeten LKW handelte.

Der geflüchtete Fahrer des LKW konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, in deren Rahmen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, nicht mehr festgestellt werden. Im Zuge des polizeilichen Einsatzes kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zur Abgabe mehrerer Schüsse aus einer Dienstwaffe. Dabei wurde ein Reifen des PKW getroffen.

Aufgrund andauernder Ermittlungen sind derzeit keine weiteren Auskünfte möglich.

Bad Vilbel: Container aufgebrochen, Werkzeug geklaut

Unbekannte entwendeten aus einem Gerätecontainer in der Frauenhoferstraße hochwertige Werkzeuge von Hilti im Wert mehrerer 10.000 Euro. Zwischen Mittwochnachmittag (17 Uhr) und Donnerstagmorgen (7 Uhr) hatten sich die Diebe auf das Baustellengelände begeben und den verschlossenen Container gewaltsam geöffnet. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: Motorroller gestohlen

Zwischen 5.45 Uhr und 16 Uhr am Mittwoch entwendeten Diebe in der Otto-Bußmann-Straße einen am Gehweg abgestellten, schwarz/organgefarbenen Motorroller des Herstellers "Digita", an welchem das Versicherungskennzeichen "779-AHN" angebracht gewesen war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

Karben: Ungesichertes Mountainbike entwendet

Den kurzen Zeitraum, in dem sich der Besitzer des schwarz-roten Mountainbikes im Netto-Markt in der Klein-Karbener Industriestraße aufhielt, nutzte ein Dieb am Dienstagabend aus, um zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr das ungesichert am Haupteingang abgestellte, mehrere hundert Euro teure Galano Ravan zu stehlen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

Nidda: Nissan landet im Graben

Auf der Landstraße zwischen Nidda und Gedern verlor am Mittwochmittag der aus dem Wetteraukreis stammende Fahrer eines grauen Nissan die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW überschlug sich mehrfach und landete schließlich im Straßengraben. Rettungskräfte brachten den verletzten 72-jährigen Fahrzeugführer in ein Krankenhaus.

Da durch das Unfallgeschehen gegen 12.45 Uhr in Höhe Michelnau Trümmerteile und größere Mengen Erde auf die L3185 geschleudert wurden, musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei anschließend gereinigt werden. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt.

Büdingen: Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Auf der Bundesstraße 521 zwischen Düdelsheim und Büches und kollidierten am Donnerstagvormittag (01.12.2022) im Begegnungsverkehr zwei Autos. Die beiden aus dem Wetteraukreis stammenden Fahrzeugführer, eine 26-jährige Seat-Ibiza-Fahrerin sowie ein 83-Jähriger am Steuer eines Opel Mokka wurden dabei verletzt. Die junge Frau brachte man mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus; der Senior wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Seat gegen 9.10 Uhr unterwegs gewesen von Büches in Richtung Düdelsheim als der Seat nach bisherigen Erkenntnissen und aus noch unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet, auf der der Opelfahrer in Richtung Büches fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Opel mehrfach und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Im Rahmen der Bergungsarbeiten der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos war die Bundesstraße bis etwa 11 Uhr voll gesperrt.

Weitere Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizei in Büdingen zu melden.

