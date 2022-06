Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrer übersehen

Werl (ots)

Am Dienstag, um 17:25 Uhr, kam es an der Bäckerstraße zu einem Unfall. Ein 87-jähriger Mann aus Unna stand mit seinem Skoda vorwärts in einer Parkbucht. Er beabsichtigte rückwärts auszuparken. Dabei übersah er einen aus Richtung Unnaer Straße kommenden Radfahrer. Der 21-jährige Werler konnte nicht mehr bremsen und prallte seitlich in den Skoda. Der Radler stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 550,- EUR geschätzt. (lü)

