POL-SO: Lippstadt - Drogeneinfluss

Wickede (ots) - Schwer verletzt wurde bei einem Unfall am Dienstag, 21. Juni eine 65-Jährige auf der Kirchstraße. Gegen 12.05 Uhr stellte sie ihren VW vermutlich mit laufendem Motor auf einem Schotterparkplatz am Fahrbahnrand ab. Als die Frau aus Welver aus dem Automatikfahrzeug ausstieg, setzte sich dieses in Bewegung und rollte auf die Fahrbahn. Dabei blieb sie mit ihrem Fuß in der Fahrertür hängen und wurde einige ...

