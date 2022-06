Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 38-Jähriger erliegt nach E-Scooter-Unfall seinen Verletzungen

Nümbrecht (ots)

Der 38-Jährige, der am 16. Juni nach einem Unfall mit einem E-Scooter in eine Bonner Klinik geflogen worden war (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5250205), ist dort am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 38-Jährige war am Abend des 16. Juni im Nümbrechter Forellenweg verunglückt, nachdem er die Kontrolle über seinen E-Scooter verloren hatte. Bei dem Sturz hatte er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen, an dessen Folgen er am Montag verstarb.

