Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecs im Visier von Dieben

Lindlar (ots)

Von Sonntagabend auf Montag (26./27. Juni) sind im Lindlarer Ortskern vier Pedelecs gestohlen worden. Die Tatzeiten lagen vermutlich zwischen 20.00 Uhr am Sonntag und 08.15 Uhr am Montag. In dieser Zeit brachen die Diebe eine Gartenhütte in der Straße "Auf dem Heidchen" ein und klauten ein schwarzes Pedelec der Marke Giant. Nicht weit von diesem Tatort entfernt erbeuteten sie in der Straße "Rosenhügel" zwei Pedelecs der Marke Simplon in den Farben rot und blau, die in einer Garage aufbewahrt waren. In der Heinrich-Heine-Straße hebelten die Kriminellen eine Garagentür auf; hier erbeuteten sie ein Pedelec der Marke Haibike. Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

