LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Garage

Suhl (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 16.02.2023,15.00 Uhr bis zum 17.02.2023,05.45 Uhr aus einem verschlossenen Keller, eines Wohnhauses in Suhl, Ernst-König-Straße, ein dort abgestelltes Mountainbike-Pedelec der Marke NCM, Farbe schwarz-blau, im Wert von 1600 Euro. Am Schloss des Kellers entstand Sachschaden. Anzeige wurde aufgenommen. ...

