POL-GÖ: (28/2023) Frontalzusammenstoß auf B 3 zwischen Dransfeld und Gut Wellersen - Unfallursache unklar, zwei Menschen verletzt

Göttingen (ots)

Bundesstraße 3 zwischen Dransfeld und Gut Wellersen Mittwoch, 11. Januar 2023, gegen 15.00 Uhr

DRANSFELD (jk) - Beim Frontalzusammenstoß zweiter PKW sind am Mittwochnachmittag (11.01.23) gegen 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Dransfeld und dem Gut Wellersen (Landkreis Göttingen) eine VW Polo-Fahrerin und ein Audi-Fahrer verletzt worden.

Die 43-jährige Frau aus dem Landkreis wurde bei dem Aufprall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und der 49-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Northeim wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Mit im Wagen der Frau befand sich ein Kleinkind. Es wurde vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache steht noch nicht fest. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 3 bis gegen 17.00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Göttingen bzw. Hann. Münden wurde jeweils über Varlosen umgeleitet.

Da die B 3 zugleich als Umleitungsstrecke für die aktuelle Vollsperrung der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel dient, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, geriet die 43-Jährige während der Fahrt von Dransfeld in Richtung Hann. Münden in Höhe der Unfallstelle aus noch ungeklärten Gründen auf den Gegenfahrstreifen und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Audi zusammen. Der Wagen der Frau kam anschließend von der Straße ab und blieb im Graben stehen. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

