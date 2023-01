Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (26/2023) Schwerer Verkehrsunfall auf der K431 zwischen Teichhütte und Eisdorf - VW prallt gegen Baum, Beifahrerin stirbt

Göttingen (ots)

Gemeinde Bad Grund, Ortsteil Eisdorf, Frankfurter Straße (K431) Montag, 09. Januar 2023, gegen 12.20 Uhr

BAD GRUND (as) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K431 zwischen den Ortschaften Teichhütte und Eisdorf (Landkreis Göttingen) ist am Montagmittag (09.01.23) gegen 12.20 Uhr eine Frau aus dem Landkreis Göttingen tödlich verletzt worden. Die 61-Jährige saß auf dem Beifahrersitz eines Volkswagens aus dem Landkreis Göttingen.

Die 34 Jahre alte Fahrerin des Wagens wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in eine Göttinger Klinik transportiert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße bis gegen 16:30 Uhr voll gesperrt.

Ersten Ermittlungen zufolge kam der Pkw auf dem Weg von Teichhütte kommend in Richtung Eisdorf in einer langgezogenen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Bei der Kollision wurde die 61-jährige Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie wenig später verstarb.

Am Unfallort waren die Freiwilligen Feuerwehren Gittelde, Bad Grund und Windhausen, zwei Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber mit Notärzten aus Göttingen und Nordhausen im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell