POL-W: SG - Raub am Graf-Wilhelm-Platz

Wuppertal (ots) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist der schwer verletzte Wohnungsinhaber verstorben. Am 17.07.2022 kam es in einer Wohnung in eines Mehrfamilienhauses an der Straße In der Fleute zu einem Brand (s. Pressemeldung vom 18.07.2022: "POL-W: W Brand in Mehrfamilienhaus - Ein Bewohner schwer verletzt"). Der 56-jährige Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht. Dort ist er an den Folgen seiner ...

