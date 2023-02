Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Streit mit dem Messer verletzt

Bad Liebenstein (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Freitag, den 17.02.2023 in Bad Liebenstein, Barchfelder Straße. Während eines Streites zwischen Vater und Sohn der rumänischen Familie verletzte der minderjährige Sohn den Vater leicht im Bereich des Kopfes und am Bauch.

