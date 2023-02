Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Pkw erfasste Fußgänger - zwei Verletzte

Bad Laer (ots)

Am Dienstag gegen 15:15 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Bad Laer die Straße Grüner Weg in Richtung Südring. Zeitgleich beabsichtigten zwei Senioren aus Erkrath, eine 75-Jährige und ein 81-Jähriger, die L94 aus der Müschener Straße in Richtung der Verbrauchermärkte zu überqueren. Die Fahrerin eines Fords sah die Fußgänger zu spät und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Seniorin erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ihr Begleiter wurde leicht verletzt, beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell