Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/OT Wellingholzhausen: Einbruch in Kita an der "Uhlandstraße" - Zeugen gesucht

Melle (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag (17:00) auf Dienstagnacht (01:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Kita im Meller Ortsteil Wellingholzhausen. Aus den Räumlichkeiten des Gebäudes an der "Uhlandstraße" wurden im Zuge dessen diverse Elektrogeräte entwendet. Die Schadenssumme liegt vermutlich im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/92260.

