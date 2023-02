POL-OS: Bad Essen/Rabber: Verkehrsunfall brachte zahlreiche Straftaten ans Tageslicht

Osnabrück (ots) - Am Freitag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Auf dem Winkel" Höhe der Hausnummer 13. Die Meldende parkte mit einem Toyota "Yaris" am Fahrbahnrand. Ein Zeuge gibt an, dass ein weißer Pkw aus der Einfahrt gegen das geparkte Fahrzeug gefahren sei. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers ...

