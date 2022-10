Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrugsversuche im Kreis

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag wurden der Polizeiinspektion Schifferstadt mehrere Betrugsversuche gemeldet. Ein Mann wurde angerufen, woraufhin ihm eine Tonbandansage mitteilte, dass seine Identität missbräuchlich verwendet worden sei. Für weitere Informationen sollte er die 1 drücken. Zwei weitere Personen wurden über einen bekannten Nachrichtendienst von Betrügern kontaktiert, welche sich als Familienangehörige ausgaben, die gerade Geld benötigten. Die Polizei rät dringend dazu, in solchen Fällen nicht auf Forderungen einzugehen, sondern den Angehörigen zunächst selbst zu kontaktieren. Im Zweifel kann man sich auch jederzeit an die Polizei wenden.

