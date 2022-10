Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ortsschild entwendet - Zeugen gesucht

Altrip (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde vermutlich bereits in der Nacht vom Tag der Deutschen Einheit, 03.10.2022 auf den 04.10.2022, das Altriper Ortsschild an der Rheinfähre entwendet. Hierbei mussten die Täter oder Täterinnen das Schild abbohren, da dieses fest in einem Rahmen vernietet war. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei diesen Delikten um einen qualifizierten Diebstahl handelt, welcher mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Monaten geahndet wird. Personen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

