POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit Kleinkraftrad (41/0710)

Speyer (ots) - Am 08.10.2022 gegen 02:45 Uhr wurde die Polizei über einen Unfall in der Wormser Landstraße in Speyer informiert. Im Bereich Aus bislang ungeklärten Am Roßsprung und Werkstraße wollte ein PKW-Fahrer einen vor ihm fahrenden PKW überholen. Als beide auf gleicher Höhe waren lenkte der rechts fahrende PKW nach links und stieß dabei mit dem Überholenden seitlich zusammen, wodurch dieser die Kontrolle ...

mehr