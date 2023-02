POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Verunreinigung der Nette in Haste gesucht

Quakenbrück (ots) - Gegen 08:15 Uhr wurde die Polizei am Dienstag in die Wilhelmstraße alarmiert, Anlass war eine häusliche Gewalt. Ein 49-jähriger Mann hatte seine 41-jährige Partnerin geschlagen und gewürgt. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte der alkoholisierte Mann zunehmend aggressiveres Verhalten. Als der Mann dann versuchte nach einem Messer in einem ...

mehr