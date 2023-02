Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Ingewahrsamnahme nach häuslicher Gewalt und Widerstand

Quakenbrück (ots)

Gegen 08:15 Uhr wurde die Polizei am Dienstag in die Wilhelmstraße alarmiert, Anlass war eine häusliche Gewalt. Ein 49-jähriger Mann hatte seine 41-jährige Partnerin geschlagen und gewürgt. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte der alkoholisierte Mann zunehmend aggressiveres Verhalten. Als der Mann dann versuchte nach einem Messer in einem Besteckkasten zu greifen, brachten die Beamten ihn zu Boden. Dort leistete der 49-Jährige erheblichen Widerstand, seine Fesselung gelang erst nach dem Eintreffen weiterer Kräfte der Polizei Quakenbrück. Der Aggressor wurde zum Kommissariat nach Bersenbrück transportiert und in einer Gewahrsamszelle untergebracht. Auf Anordnung einer Amtsrichterin blieb der Mann bis zum Nachmittag im polizeilichen Gewahrsam, zwischenzeitlich wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Denn neben einer Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,7 Promille bestand der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Die Beamten hatten Reste von Betäubungsmitteln in der Wohnung des Mannes gefunden. Drei Strafanzeigen, wegen vorsätzlicher Körperverletzung zum Nachteil seiner Lebenspartnerin, wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, kommen auf den Mann zu. Zudem erhielt der Mann, zum Schutz der 41-Jährigen, eine mehrtägige Wegweisung für seine Wohnung.

