Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Felgendiebstähle in Homburg und Blieskastel

Blieskastel, Homburg (ots)

In der Nacht vom 17.10.2022 auf den 18.10.2022 wurden an einem Autohaus in der Straße "Zum Gunterstal" in Blieskastel Kompletträder von Fahrzeugen gestohlen. Hierzu wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Pkw auf Pflastersteine aufgebockt, um anschließend jeweils alle vier Räder zu demontieren und entwenden. An einem dritten Fahrzeug versuchten die Täter ebenfalls die Räder zu entwenden, ließen jedoch aus unbekannten Gründen davon ab. Außerdem wurde der Außenspiegel eines vierten Fahrzeugs beschädigt.

Ebenfalls in der Nacht vom 17.10.2022 auf den 18.10.2022 ereignete sich ein weiterer Diebstahl von Kompletträdern bei einem Autohaus in der Saarbrücker Straße in Homburg. Hier wurden ebenfalls insgesamt vier Pkw angegangen, wobei an zweien jeweils alle vier Räder demontiert und entwendet wurden. An zwei weiteren Fahrzeugen waren lediglich die Radmuttern gelöst worden, ehe die Täter von einer weiteren Tatbegehung abließen. Alle angegangenen Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz abgestellt, welcher an die Bliesberger Straße angrenzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg unter der 06841-1060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell