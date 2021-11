Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schulgebäude beschmiert- Zeugensuche

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 23.30 Uhr wurden an einer Grundschule auf dem Schulplatz mehrere Graffiti festgestellt. Der oder die unbekannten Täter brachten 10 Schriftzüge in einer Größe von jeweils ca. 0,5 x 4 Meter an mehreren Seiten des Gebäudes an und verursachten so einen Sachschaden von ungefähr 6.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0279783/2021) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell