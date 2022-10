Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Gemüse in Kirkel Limbach

Kirkel (ots)

In der Zeit zwischen dem 09.10.2022, 20:30 Uhr, und dem 10.10.2022, 06:00 Uhr, entwendete ein bis dato unbekannter Täter von einem Gemüsefeld in der Straße "Zum Wäldchen" in Kirkel Limbach verschiedene Gemüsesorten im Gesamtwert von ca. 500 Euro. Weitere Gemüsesorten wurden aus dem Boden gezogen und liegengelassen. Bereits am 03.10.2022 war es an gleicher Örtlichkeit zu einem Diebstahl von Gemüse gekommen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/9207288).

