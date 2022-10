Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an mehreren PKW in Bexbach

Bexbach (ots)

Zwischen Sonntag, 09.10.2022, ca. 15:00 Uhr, und Dienstag, 11.10.2022, ca. 18:00 Uhr, kam es in der Dr.-Ludwig-Nieder-Straße in Bexbach zu Sachbeschädigungen an insgesamt vier PKW. Demnach hatte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand den Lack der betroffenen Fahrzeuge zerkratzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, welche Hinweise zu der Tat geben können, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

