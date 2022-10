Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Felgendiebstahl

Blieskastel (ots)

In der Nacht vom 13.10.2022 auf den 14.10.2022 ereignete sich vor einem Autohaus in der Straße "Zum Gunterstal" in Blieskastel ein versuchter Diebstahl von Felgen. Hierbei legte sich ein bislang unbekannter Täter mehrere Backsteine an einem Fahr-zeug bereit um dieses aufzubocken und löste mehrere Radmuttern an dem angegangenen Pkw um die Reifen inklusive Felgen zu entwenden. Vermutlich wurde der Täter gestört und ließ in der Folge von einer weiteren Tatausführung ab.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg unter der 06841-1060 zu melden.

