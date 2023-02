Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Jugendclub

Schmalkalden (ots)

Der Jugendclub in der Allendestraße in Schmalkalden wurde im Zeitraum von Freitag bis Sonntagnachmittag von Unbekannten heimgesucht. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Spielkonsolen, eine Musikanlage mit dazugehörigen Boxen, einen Fernseher sowie Bargeld. Die Höhe des Beuteschadens wird mit über 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter bzw. auf den Verbleib der entwendeten Geräte geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03693 591-0 zu melden.

