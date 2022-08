Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erneuter Zeugenaufruf zur Unfallflucht in Badenstedt: Polizei sucht nach vorbeigefahrenen Autofahrern

Hannover (ots)

In dem Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen zu einer Unfallflucht am Mittwoch, 03.08.2022, im Bereich Badenstedt bittet die Polizei erneut Zeugen dringend um weitere Hinweise. Gesucht werden explizit die Verkehrsteilnehmenden, welche zur Unfallzeit vorbeigefahren sind.

Am Mittwoch, 03.08.2022, hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen 3-jährigen Jungen gegen 11:20 Uhr in der Woermannstraße in Hannover-Badenstedt angefahren. Der Junge betrat unvermittelt die Straße und wurde vom Auto erfasst. Anschließend wurde er zurück in den Grünbereich geschleudert. Das Kind erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus (wir berichteten unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5288744)

Zeugen berichteten im Nachhinein, dass der Fahrer männlich gewesen sei, kurze Haare hatte und ein "pistazienfarbenes" Oberteil trug. Mutmaßlich fuhr der Fahrer ein Mittelklasse-Fahrzeug in einer weißen Farbe.

Nach weiteren Angaben hielten zur Unfallzeit kurzfristig Autos auf der Woermannstraße an. Die Polizei sucht insbesondere nach diesen Verkehrsteilnehmenden als weitere Zeugen. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 entgegen. /bo, kay

