Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim Innenstadt: Wer kann Hinweise zu Körperverletzungsdelikt geben? Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits vor etwa drei Wochen, am Samstag, den 26.11.22, kam es zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr in der Mannheimer Innenstadt zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 19-jähriger schwer verletzt wurde. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen vor einem Café im Quadrat O7 erhielt der Mann einen Faustschlag gegen den Kopf und fiel zu Boden. Er verlor in der Folge kurzzeitig das Bewusstsein. Bei der späteren Untersuchung im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der Mann einen Schädelbasisbruch und eine Gehirnerschütterung erlitt. Das Polizeirevier Mannheim Innenstadt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf diese Auseinandersetzung und auch den Täter geben können. Dieser wird folgendermaßen beschrieben: Ca. 22 Jahre alt, 190 cm groß, schwarze Haare zum Mittelscheitel gekämmt, "Henriquatre"-Bart, heller Hauttyp, trug ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

