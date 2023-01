Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Wattenheim (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch (10.01.2023) gegen 13:00 Uhr in Wattenheim. Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die B 47 von Wattenheim kommend in Richtung Hettenleidelheim. Am zweiten Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt warten. Der ihr nachfolgende Fahrer eines Pkw konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell