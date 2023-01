POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrskontrolle endet mit einer Blutentnahme

Carlberg (ots) - Am heutigen Morgen wurde eine Schulwegüberwachung in der Lindenstraße in Carlsberg durchgeführt. Alle ankommenden Fahrzeuge wurden mit Fokus auf die ordnungsgemäße Sicherung der mitfahrenden Kinder kontrolliert. Bei insgesamt 20 kontrollierten Fahrzeugen waren 6 Kinder nicht angeschnallt. Dabei trugen sogar zwei Kinder bereits ihren Schulranzen auf dem Rücken. Gegen die betroffenen Personen wurde ...

mehr