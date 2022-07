Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen/ Party endet für Gastgeber im Gewahrsam

Coesfeld (ots)

In Olfen hat in der Nacht auf Samstag (09.07.22) eine Party für zwei Polizeieinsätze gesorgt. Für den Gastgeber endete diese im Gewahrsam. Gegen 23.20 Uhr fuhr eine Streifenwagenbesatzung wegen Ruhestörung am Freitag (08.07.22) zum ersten Mal zum Veranstaltungsort. Rund eine Stunde später riefen Zeugen erneut an, um zu melden, dass es nicht ruhiger geworden sei.

Der 25-jährige Gastgeber machte keine Anstalten, die Musik leiser zu drehen. Zudem stachelte er einige Gäste auf, zu bleiben und lautstark in Richtung der Nachbarn zu singen.

Die Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Er äußerte, dass man ihn in eine Zelle bringen müsse, da er weiterfeiern werde. Zur Durchsetzung des Platzverweises brachten die Beamten den betrunkenen Olfener ins Gewahrsam nach Dülmen. Diese leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Olfener ein.

Während der Polizeilichen Maßnahmen versuchte einer der Gäste an den Streifenwagen zu urinieren. Das verhinderte einer der Polizisten.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell