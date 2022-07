POL-COE: Dülmen, Vollenstraße/Kleinkraftradfahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots) - An der Brakelstraße in Ottmarsbocholt hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Passat beschädigt. Zwischen 20 Uhr am Freitag (08.07.22) und 11.40 Uhr am Samstag (09.07.22) stand das Auto an der Straße. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

mehr