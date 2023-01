Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Bild-Infos

Download

Grünstadt und Kirchheim (ots)

Heute fanden in der Zeit von 09:30 Uhr bis 13:45 Uhr Verkehrskontrollen an drei verschiedenen Örtlichkeiten in Grünstadt und Kirchheim statt. Dabei wurden neun Verkehrsteilnehmer von den eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, die während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzten. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt im Verkehrszentralregister vor. In fünf Fahrzeugen wurde jeweils eine Person festgestellt, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, was ein Verwarnungsgeld von 30 Euro nach sich zieht. Weil die HU-Plakette ihres Fahrzeuges eine Terminüberschreitung anzeigte, wurde zwei Autofahrern ein Mängelbericht ausgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell