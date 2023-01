POL-PDNW: Schulwegüberwachung - Carlsberg

Haßloch - Deidesheim (ots) - Am Montag, 09.01., führte die Polizei 2 Geschwindigkeitskontrollen durch: In der Appengasse in Deidesheim wurde der Verkehr aus Richtung Ruppertsberg gemessen. In diesem kürzlich auf 30 km/h beschränkten Bereich waren zwischen 14.30 und 15.45 Uhr 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell, wobei der schnellste mit 70 km/h unterwegs war. In der ...

