POL-KI: 220610.1 Kiel: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Kiel (ots)

Bereits in den Morgenstunden des 04.06.2022 kam es im Bereich Wall in Kiel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren beteiligten Personen. Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel sucht nun unabhängige Zeuginnen und Zeugen der Tat.

Am 04.06.2022, gegen 08:20 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Kiel und teilte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Straße Wall, auf dem Kopfsteinpflaster wasserseitig in Höhe der Speicher, in Kiel mit. Noch auf der Anfahrt der Polizeibeamtinnen und -beamten sollten sich alle Personen vom Einsatzort in Richtung Prinzengarten, aber auch in Richtung Hörnbrücke, entfernt haben. Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers konnten einen 43-jährigen Geschädigten dieser Tat im Prinzengarten antreffen. Dieser wies Verletzungen im Gesicht auf. Der Geschädigte hätte nach eigenen Angaben plötzlich und unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf erhalten. Nur wenig später konnten drei Personen, auf die die Beschreibung des Anrufers zu den sich entfernenden Personen passte, durch zwei Streifenwagenbesetzungen des 2. und 3. Polizeireviers, teilweise getrennt voneinander, festgestellt werden. Es handelt sich hierbei um drei männliche Personen im Alter von 18, 23 und 28 Jahren.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel sucht nun unabhängige Zeuginnen und Zeugen der Tat, um das Tatgeschehen genauer rekonstruieren zu können, da alle Beteiligten der körperlichen Auseinandersetzung alkoholisiert waren.

Wer Beobachtungen zur Tat oder den Tätern im Bereich Wall / Prinzengarten gemacht hat, möge sich mit der Polizei unter der 0431 / 160 3333 in Verbindung setzen.

Eva Rechtien

