Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 4. April 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Einbruchsversuch

Dienstag, 04.04.2023, gegen 03:00 Uhr

Vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage wurden unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, von einer weiteren Tatausführung abgehalten. Der oder die Täter hatten zuvor mit einem Stein eine Fensterscheibe zum Büro eines Betriebes in Sickte, Schöninger Straße, eingeworfen. Dieses führte dann offenbar zur Alarmauslösung. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten fand nicht statt, der oder die Täter flüchteten unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell