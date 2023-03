BPOL NRW: Duisburg Hauptbahnhof- Bundespolizisten setzen Taschendiebe auf frische Tat fest

Wanne-Eickel (ots) - Am Samstagabend (04. März) soll es in einem Regionalexpress und anschließend am Bahnhof Wanne-Eickel zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen sein. Dazu äußerten wollten sie sich jedoch gegenüber den Bundespolizisten nicht. Gegen 19:30 Uhr meldete der Triebfahrzeugführer des RE42 eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in dem Zug, welcher soeben am Bahnhof Wanne-Eickel gehalten ...

mehr